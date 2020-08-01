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أضرار في غارات إسرائيلية فجر اليوم على قطاع غزة

الخميس 13 أغسطس 2020 07:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أضرار في غارات إسرائيلية فجر اليوم على قطاع غزة


غزة / سما /

شنت طائرات إسرائيلية، فجر اليوم الخميس، سلسلة غارات على أهداف متفرقة من قطاع غزة.

وهاجمت طائرات الاحتلال بطائرات استطلاع وأخرى حربية، موقعًا للمقاومة خلف أبراج المقوسي بحي النصر غرب مدينة غزة، ما تسبب بأضرار في منازل المواطنين.

كما هاجمت أرضًا زراعية إلى الشرق من بلدة بيت حانون شمال القطاع، وتسبب ذلك بأضرار أيضًا في عدد من المنازل.

وتبع ذلك أن هاجمت مروحيات عسكرية مرصدًا للمقاومة شرق دير البلح إلى الشرق من وسط قطاع غزة، أكثر من 4 مرات بعدة صواريخ.

وشنت طائرات أخرى هجومًا على أرض خالية إلى الشرق من مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقالت وسائل إعلام عبرية، إن تلك الهجمات جاءت ردًا على إطلاق بالونات حارقة ومتفجرة من قطاع غزة، أمس الأربعاء، ما تسبب باندلاع 24 حريقًا، وأدى ذلك لالتهام مئات الدونمات الزراعية.

ولاحقًا قال الجيش الإسرائيلي، إن طائرات ومروحيات حربية ودبابات تابعة له، هاجمت موقعًا للقوة البحرية لحماس، وبنى تحتية أرضية ومواقع رصد تابعة لها، وذلك ردًا على إطلاق البالونات الحارقة.

وحمل البيان، حماس المسؤولية الكاملة عما يجري في غزة وينطلق منه، محملًا إياها تداعيات هجماتها.

وهاجمت طائرات إسرائيلية فجر أمس الأربعاء، غارات مماثلة، للرد على استمرار إطلاق البالونات.

#قصف #غزة #الاحتلال #البالونات الحارقة

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