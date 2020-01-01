عريقات: الرادع لوقف جرائم الاحتلال هو المحاسبة والعقوبات من المجتمع الدولي

رام الله /سما/

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، إن المحاسبة والعقوبات من المجتمع الدولي هي السبيل الوحيد لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا.

وأعرب عريقات، في بيان صحفي، مساء اليوم الأربعاء، عن استنكاره الشديد لممارسات الاحتلال بحق المواطنين والأرض والممتلكات، حيث يستمر بهدم البيوت والممتلكات الفلسطينية في معظم المناطق بوتيرة متسارعة، مضيفا أن هذه الممارسات تأتي تمهيدا للضم، وهي خرق للقانون الدولي وحقوق الإنسان.

وأشار إلى توسع حكومة إسرائيل في الاستيطان وهدم البيوت والاستيلاء على الأراضي، وإطلاق يد المستوطنين المجرمين العابثين، ليواصلوا حرق الأشجار والمساجد والممتلكات في تناغم بينها وبينهم، لافتا إلى عدم إنسانية هذا الاحتلال، حيث ينفذ جرائمه دون الاكتراث بوباء "كورونا" وجهود دولة فلسطين وحكومتها للحد من انشاره.