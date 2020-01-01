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الصحة العالمية تتطلع لمراجعة التجارب الروسية للقاح محتمل لفيروس كورونا

الأربعاء 12 أغسطس 2020 10:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة العالمية تتطلع لمراجعة التجارب الروسية للقاح محتمل لفيروس كورونا


جنيف /سما/ أ ف ب

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، إنها تتطلع إلى مراجعة التجارب الإكلينيكية للقاح محتمل لفيروس كورونا المستجد طورته روسيا.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء أن روسيا هي أول دولة تصادق على لقاح مضاد لكوفيد-19 على الرغم من أن اختبارات المرحلة النهائية التي تشمل أكثر من ألفي شخص كان مقرراً أن تبدأ الأربعاء.

وتقول منظمة الصحة العالمية إن 28 من أكثر من 150 لقاحاً تجريبياً يجري اختبارها حالياً على البشر، من بينها ستة وصلت إلى المرحلة الثالثة وهي النهائية التي يجري خلالها اختبار المنتج المرشح على مجموعات كبيرة من الناس.

واللقاح الروسي الذي طوره معهد أبحاث غاماليا ووزارة الدفاع الروسية، هو من بين 28 لقاحاً بلغت المرحلة الثالثة، لكن منظمة الصحة العالمية تدرجه في المرحلة الأولى.

وقالت منظمة الصحة العالمية في بيان إنها "على اتصال بالعلماء الروس والسلطات الروسية وتتطلع إلى مراجعة تفاصيل التجارب".

وأضافت أنها "ترحب بجميع التطورات في الأبحاث الجارية على اللقاحات المضادة لكوفيد-19 وفي مجال تطوير اللقاحات".

وقالت إنها شاركت في توجيه جهود البحث والتطوير وتسريعها منذ كانون الثاني/يناير.

وجاء في البيان أنه "ينبغي إجراء تسريع أبحاث اللقاح باتباع العمليات المحددة خلال كل خطوة من خطوات التطوير، لضمان أن أي لقاحات تدخل مرحلة الإنتاج في نهاية المطاف هي آمنة وفعالة".

وقالت إن "أي لقاح آمن وفعال ضد الجائحة سيمثل منفعة عالمية عامة، وتحث منظمة الصحة العالمية على إتاحة الوصول السريع والعادل والمنصف إلى أي لقاحات من هذا القبيل في جميع أنحاء العالم".

#الصحة العالمية #لقاح كورونا #فيروس كورونا #روسيا

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