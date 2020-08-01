عشراوي تطالب إيطاليا بالاعتراف بدولة فلسطين

رام الله /سما/

طالبت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، الحكومة الإيطالية بتنفيذ قرار البرلمان والاعتراف بدولة فلسطين في القريب العاجل.

جاء ذلك خلال لقائها، اليوم الأربعاء، عبر تقنية "الفيديو كونفرنس"، القنصل العام الإيطالي الجديد جوزيبة فيديلي، حيث بحثت معه آخر التطورات السياسية والمستجدات على الأرض.

وتمنت عشراوي للقنصل العام التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة، وأشادت بالعلاقات التاريخية التي تربط البلدين والشعبين الإيطالي والفلسطيني، وبدعم الحكومة الإيطالية لشعبنا عبر المشاريع التنموية، إضافة لدعمها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا).

كما تطرقت للممارسات الإسرائيلية، خاصة في القدس المحتلة، بما في ذلك سياسة هدم المنازل الممنهجة والهجمة المتصاعدة على سلوان، والعيسوية، وجبل المكبر، والشيخ جراح، إضافة إلى الاعتقالات التي تطال المواطنين والقيادات الوطنية، واستهداف المؤسسات الاجتماعية والثقافية والدينية.

وأشارت إلى التوسع الاستيطاني الاستعماري، خاصة في منطقة "E1"، وقالت:" تواصل دولة الاحتلال تنفيذ مشروعها القائم على التوسع والضم بشكل ممنهج وفعلي على الأرض، رغم التأجيل اللفظي والرفض الدولي الذي فشل في لجمها"٠

ولفتت عشراوي إلى سياسات الإدارة الأميركية المناهضة لحقوق الفلسطينيين، والمخالفة للقرارات والقوانين والاتفاقيات الدولية، مؤكدة على الدور الأوروبي وضرورة تبنيه لقرارات وخطوات فاعلة وجادة، للمحافظة على المنظومة الدولية والوقوف في وجه الشعبوية والانفرادية.