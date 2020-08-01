ردا على اطلاق البالونات المفخخة.. قناة اسرائيلية: تل أبيب تدرس 3 خيارات..!

القدس المحتلة /سما/

أفادت قناة كان الاسرائيلية، اليوم الاربعاء، أن اسرائيل تدرس 3 خيارات ردا على استمرار اطلاق البالونات الحارقة والمفخخة من قطاع غزة باتجاه الغلاف.

وقالت القناة الاسرائيلية، إن إسرائيل تدرس فرض عقوبات مدنية، وهجمات محسوبة، واستخدام الوسطاء، وذلك ردا على اطلاق البالونات المفخخة.

وأضافت: بالنسبة لإسرائيل فإن اطلاق البالونات لم يؤدي حتى الآن لسقوط قتلى، الأمر الذي يبرر الدخول بمواجهة عسكرية في غزة.

وأشارت القناة الاسرائيلية، الى أن المنظومة الأمنية الإسرائيلية، ترجح ان ظاهرة البالونات المفخخة لن تتوقف فورا.