  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

أول تعقيب من الفنان الفلسطيني محمد عساف على خبر زفافه..

الأربعاء 12 أغسطس 2020 08:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
أول تعقيب من الفنان الفلسطيني محمد عساف على خبر زفافه..


غزة /سما/

عقب الفنان الفلسطيني، محمد عساف، على خبر زفافه الذي أُعلن قبل عدة أيام على الشابة ريم عودة، وذلك عبر إطلالة صوتية له ببرنامج "إم بي سي ترندنج".

وقال عساف: "الحقيقة حبيت أشاكركم فرحي بزواجي من شريكة عمري الغالية ريم، وكان بودي أشارككم من البداية لكن كلكم عارفين المصيبة اللي بمر فيها العالم بخصوص جائحة كورونا وقوانين التباعد الاجتماعي خاصة في الإمارات اللي عملت عرسي فيها، والمصاب الأليم كمان للي ألم أهلنا في لبنان وتحديدا بيروت". 

وأضاف عساف: "الجميع يعرف إني متحفظ على حياتي الخاصة وتفاصيلها وقناعتي بعدم تداول حياتي الشخصية بوسائل الاعلام، وبرجو من الجميع احترام رغبتي وحريتي في عدم تداول حياتي الشخصية عبر الاعلام والسوشيال ميديا".

وتابع: "عرسي اقتصر على عائلتي وجزء صغير من اصدقائي، والكثير ممن يتداول صور وحسابات على أنها لزوجتي  وأنا أعلن لكم أنه لا يوجد أي حساب خاص بزوجتي على وسائل التواصل الاجتماعي وكلها حسابات وهمية والهدف منها جمع متابعين ولايكات، وأشكر كل من هنئني فرحتي واتمنى منكم الدعوات الطيبة بالتوفيق لي في حياتي وزواجي". 


 

#محمد عساف #زواج محمد عساف #ريم عودة #غزة #وسائل التواصل

الأكثر قراءة اليوم

هآرتس: لهذا السبب .. إسرائيل تحاول تجنب رد عسكري شديد القسوة بغزة

الاكتشاف الأول من نوعه .. آثار لأقدام ديناصورات في رام الله

شاهد.. المشهد الذي طالب الفنان المصري نور الشريف بعرضه يوم وفاته

الصحة الروسية تكشف عن مدة المناعة الممكنة باستخدام اللقاح المكتشف ضد كورونا

نقل وزير الجيش الإسرائيلي غانتس للمستشفى.. واشكنازي لن ينوب في غيابه

الليلة.. ابتعدوا عن هواتفكم ووجهوا أنظاركم للسماء

العمادي: اتصالاتنا مع اسرائيل ليست جديدة و إدخال المساعدات لغزة تواجه عراقيل بشكل مستمر

الأخبار الرئيسية

ردا على اطلاق البالونات المفخخة.. قناة اسرائيلية: تل أبيب تدرس 3 خيارات..!

الاحتلال يقرر تقليص مساحة الصيد في بحر غزة من 15 إلى 8 أميال بحرية

مرفق الرابط.. داخلية غزة تنشر كشف المسافرين المغادرين يوم غد الخميس عبر معبر رفح

الحكومة تعلن إجراءات جديدة للتعايش مع "كورونا": السماح بإقامة صلاة الجمعة وفتح المحال التجارية

الملك

3 تحديات يواجهها الاردن.. تقرير إسرائيلي يحذر من تأثير مخطط الضم على النظام الأردني