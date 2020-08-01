أول تعقيب من الفنان الفلسطيني محمد عساف على خبر زفافه..

غزة /سما/

عقب الفنان الفلسطيني، محمد عساف، على خبر زفافه الذي أُعلن قبل عدة أيام على الشابة ريم عودة، وذلك عبر إطلالة صوتية له ببرنامج "إم بي سي ترندنج".



وقال عساف: "الحقيقة حبيت أشاكركم فرحي بزواجي من شريكة عمري الغالية ريم، وكان بودي أشارككم من البداية لكن كلكم عارفين المصيبة اللي بمر فيها العالم بخصوص جائحة كورونا وقوانين التباعد الاجتماعي خاصة في الإمارات اللي عملت عرسي فيها، والمصاب الأليم كمان للي ألم أهلنا في لبنان وتحديدا بيروت".



وأضاف عساف: "الجميع يعرف إني متحفظ على حياتي الخاصة وتفاصيلها وقناعتي بعدم تداول حياتي الشخصية بوسائل الاعلام، وبرجو من الجميع احترام رغبتي وحريتي في عدم تداول حياتي الشخصية عبر الاعلام والسوشيال ميديا".

وتابع: "عرسي اقتصر على عائلتي وجزء صغير من اصدقائي، والكثير ممن يتداول صور وحسابات على أنها لزوجتي وأنا أعلن لكم أنه لا يوجد أي حساب خاص بزوجتي على وسائل التواصل الاجتماعي وكلها حسابات وهمية والهدف منها جمع متابعين ولايكات، وأشكر كل من هنئني فرحتي واتمنى منكم الدعوات الطيبة بالتوفيق لي في حياتي وزواجي".





