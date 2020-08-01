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سلطة المياه تباشر بحملة لتنظيم العمل بتوزيع ونقل المياه بالصهاريج

الأربعاء 12 أغسطس 2020 08:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
سلطة المياه تباشر بحملة لتنظيم العمل بتوزيع ونقل المياه بالصهاريج


رام الله /سما/

 باشرت طواقم سلطة المياه الفنية، بالتعاون مع الشركاء من وزارتي الصحة والحكم المحلي، وشؤون المحافظات، والأجهزة الأمنية، اليوم الأربعاء، بحملة تنظيم توزيع المياه بالصهاريج في مختلف محافظات الضفة الغربية.

وتتضمن الحملة، وفق بيان صادر عن سلطة المياه، فحص ومراقبة عمل الصهاريج وتسجيلها وإلصاق ملصقات خاصة عليها تحمل الرقم المتسلسل للصهريج مع صورته، واسم المحافظة، من خلال نقاط فحص في كل محافظة.

وأوضح البيان أنه ضمن الحملة، توجهت الطواقم إلى محافظات: طولكرم، وبيت لحم، وأريحا، وفق جدول الفحص المحدد للقيام بفحص الصهاريج، والتأكد من مطابقتها لشروط السلامة الصحية، مشيرا إلى أن أصحاب الصهاريج أبدوا اهتماما بفحصها ضمن المواصفات والشروط الخاصة بالسلامة.

وتابع أن الطواقم فحصت اليوم 180 صهريجا، تبين مطابقة 145 منها لشروط السلامة والصحة، وجرى منحها شهادة الفحص والنقل، في حين تم رفض 35 صهريجا لعدم مطابقتها للشروط الصحية، وتم منح أصحابها مهلة لتصويب أوضاعهم، حيث ستقوم الطواقم الفنية بإعادة عملية الفحص مطلع الأسبوع المقبل.

وتاتي هذه الإجراءات، وفق البيان، انسجاما مع ما تضمنته خطة الطوارئ التي أعلن عنها رئيس سلطة المياه مازن غنيم في بداية جائحة "كورونا" وخلال فترة الطوارئ، لضمان سلامة المياه المنقولة للمواطنين، لا سيما في ظل الطلب المتزايد على المياه مع انتشار الفيروس، وفصل الصيف الذي يشهد تزايدا في الطلب على المياه.

وأعرب غنيم عن تقديره للتعاون الفعال من الشركاء، الذي يدل على تفهم جميع الجهات لأهمية الجهود المبذولة من قبل سلطة المياه لتأمين مياه بكميات ونوعية مناسبة للمواطنين في جميع أرجاء الوطن.

#سلطة المياه

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