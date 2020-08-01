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أبو بكر: سلطات الاحتلال تنتهك حقوق الأسرى المرضى بشكل متعمد بهدف قتلهم

الأربعاء 12 أغسطس 2020 08:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو بكر: سلطات الاحتلال تنتهك حقوق الأسرى المرضى بشكل متعمد بهدف قتلهم


رام الله /سما/

قال رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين قدري أبو بكر، إن حكومة اسرائيل تمارس سياسة القتل الطبي المتعمد بحق الأسرى وهي جريمة ترتقي لمستوى المخالفات الجسيمة بحق المعتقلين المرضى.

وأضاف أبو بكر، خلال زيارته ووفد من الهيئة اليوم الأربعاء، عددا من الأسرى المحررين من مدينة بيت لحم ومن بينهم الاسير المحرر المصاب بالسرطان والفشل الكلوي نضال أبو عاهور، أن السلطات الاسرائيلية وادارة سجونها لا تحترم المعايير الدولية والانسانية في التعامل مع الاسرى المرضى، خاصة فيما يتعلق بإجراء فحوصات دورية للمرضى، واغلاق مستشفى الرملة ونقل الأسرى المرضى في سيارات اسعاف والمساومة على العلاج وعدم نقلهم للمستشفيات المدنية والمماطلة في تشخيص الحالات الصعبة والمعقدة.

وزار أبو بكر والوفد المرافق في مخيم دهيشة، الاسير المحرر فراس أبو عليا، والمحرر حمزة الخمور بعد قضائهما 17 عاما في الاسر، كما زار المحررين رمزي أبو زر، وأحمد الزغاري بعد 16 عاما لكل منهما في الأسر.

كما زار الاسير المحرر مصطفى بوجة من الدوحة بعد اعتقال دام  5 سنوات، والمحررة شروق البدن من بلدة تقوع، كما استقبل اللواء ابو بكر على مدخل مدينة بيت لحم الاسير المحرر سالم عبيات الذي افرج عنه اليوم من سجون الاحتلال بعد اعتقال دام 13 عاما.

#قدري أبو بكر #هيئة الأسرى #سجون الاحتلال #اسرى

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