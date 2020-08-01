الأردن: 20 إصابة جديدة بكورونا وإغلاق مركز حدود جابر

عمان /سما/

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، مساء اليوم الأربعاء، تسجيل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا منذ مساء أمس الثلاثاء، 16 منها محلية و4 من الخارج، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 1303.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 26 حالة شفاء هذا اليوم، 25 منها في المنطقة المخصّصة لعزل المصابين في البحر الميّت، وواحدة في مستشفى الأمير حمزة.

وحذر رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز من تزايد عدد الحالات المحلية المصابة بفيروس كورونا، مؤكداً أن تزايد الحالات يشكل مصدر قلق وأنه يجب التحقق من مصادرها، مضيفاً أن غالبيتها من مركز حدود جابر مع سوريا.

وأعرب عن أمله بتجاوز هذه الجائحة والموجة الثانية التي تتعرض لها العديد من الدول في العالم والإقليم، لافتا إلى أن مؤشراتها أقوى من الموجة الأولى.

وقرر وزير الداخلية الأردني سلامة حماد، بناء على توصية لجنة تنظيم ومتابعة شؤون الحدود والمطارات خلال الاجتماع الذي عقدته اليوم، إغلاق مركز حدود جابر اعتباراً من صباح يوم غد الخميس ولمدة أسبوع.