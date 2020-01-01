  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

بدءاً من الجمعة.. القضاء اللبناني يستمع لوزراء سابقين وحاليين في قضية المرفأ

الأربعاء 12 أغسطس 2020 08:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
بدءاً من الجمعة.. القضاء اللبناني يستمع لوزراء سابقين وحاليين في قضية المرفأ


بيروت /سما/ أ ف ب

يستمع القضاء اللبناني بدءاً من الجمعة إلى عدد من الوزراء السابقين والحاليين الذين وقع مرفأ بيروت في نطاق مسؤولياتهم، لاستجوابهم حول تخزين كميات هائلة من نيترات الأمونيوم في العنبر رقم 12، وفق ما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس.

وقال المصدر إنّ المحامي العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان خوري "سيبدأ الجمعة التحقيق مع وزير الأشغال السابق غازي العريضي، على أن يستدعي الأسبوع المقبل وزراء الأشغال السابقين غازي زعيتر ويوسف فنيانوس وميشال نجار (حكومة تصريف الأعمال)، بالإضافة إلى عدد من وزراء المال والعدل السابقين".

وأوقع الانفجار الضخم في 4 آب/أغسطس داخل العنبر رقم 12، حيث كان يُخزن 2750 طناً من نيترات الأمونيوم منذ ست سنوات، بحسب السلطات، 171 قتيلاً وأكثر من 6500 جريح، عدا عن عدد من المفقودين.

وأوضح المصدر أنّ "استجواب الوزراء يأتي في سياق تحديد المسؤوليات، وحصرها بالأشخاص الذين أهملوا أو تجاهلوا خطر إبقاء المواد المتفجرة في المرفأ، من إداريين وأمنيين وعسكريين وقضاة وسياسيين".

واستجوب القاضي خوري الأربعاء عشرة ضبّاط من الجيش اللبناني وأمن الدولة والجمارك العاملين في المرفأ، بالإضافة إلى عدد من الإداريين في جهاز الجمارك، وقرر تركهم رهن التحقيق.

ولا يزال قرابة عشرين شخصاً، بينهم المدير العام الحالي للجمارك بدري ضاهر والسابق شفيق مرعي، بالإضافة إلى مدير مرفأ بيروت حسن قريطم، موقوفين.

وأثار الانفجار غضباً عارماً بين اللبنانيين، خصوصاً بعدما أكّدت تقارير ومصادر عدة أن السلطات من أجهزة أمنية ومسؤولين سابقين وحاليين كانوا على علم بمخاطر تخزين هذه المادة في المرفأ.

#لبنان #انفجار بيروت #القضاء اللبناني

الأكثر قراءة اليوم

هآرتس: لهذا السبب .. إسرائيل تحاول تجنب رد عسكري شديد القسوة بغزة

إسرائيل تدرس خياراتها للرد.. ورئيس الموساد يتواصل مع قطر بشأن الأوضاع بغزة

الاكتشاف الأول من نوعه .. آثار لأقدام ديناصورات في رام الله

شاهد.. المشهد الذي طالب الفنان المصري نور الشريف بعرضه يوم وفاته

الصحة الروسية تكشف عن مدة المناعة الممكنة باستخدام اللقاح المكتشف ضد كورونا

نقل وزير الجيش الإسرائيلي غانتس للمستشفى.. واشكنازي لن ينوب في غيابه

العمادي: اتصالاتنا مع اسرائيل ليست جديدة و إدخال المساعدات لغزة تواجه عراقيل بشكل مستمر

الأخبار الرئيسية

الاحتلال يقرر تقليص مساحة الصيد في بحر غزة من 15 إلى 8 أميال بحرية

مرفق الرابط.. داخلية غزة تنشر كشف المسافرين المغادرين يوم غد الخميس عبر معبر رفح

الحكومة تعلن إجراءات جديدة للتعايش مع "كورونا": السماح بإقامة صلاة الجمعة وفتح المحال التجارية

الملك

3 تحديات يواجهها الاردن.. تقرير إسرائيلي يحذر من تأثير مخطط الضم على النظام الأردني

وزير اسرائيلي: لا يوجد قرار عسكري مع غزة.. ونحتاج لطريقة ذكية لإلحاق الأذى بأهداف حماس العسكرية