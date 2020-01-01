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رام الله: تفاصيل اجتماع "مركزية فتح" اليوم

الأربعاء 12 أغسطس 2020 08:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
رام الله: تفاصيل اجتماع "مركزية فتح" اليوم


رام الله /سما/

عقدت اللجنة المركزية لحركة فتح، اجتماعا لها، اليوم الاربعاء، في مدينة رام الله، حيث تم استعراض عدد من القضايا المدرجة على جدول الأعمال.

واستمعت اللجنة المركزية لتقرير حول وباء فيروس كورونا، والاجراءات المتخذة، مشددة على ضرورة التزام المواطنين بالارشادات والتوجيهات الصادرة عن الحكومة وفق توصيات لجنة الطوارئ.

وفيما يتعلق بالملف السياسي، ثمنت اللجنة المركزية، مواقف الرئيس والقيادة الفلسطينية الرافضة لسياسة الاستيطان والضم، مؤكدة أن السلام العادل يجب أن يكون وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، على قاعدة دولة مستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

كما حيت اللجنة المركزية، صمود أسرانا الأبطال في سجون الاحتلال، واعتزازها بمواقفهم وبنضالهم .

وأشارت اللجنة المركزية لحركة فتح، إلى متابعتها دراسة الاقتراحات المتعلقة بالأوضاع الداخلية للحركة على المستويات كافة.

#حركة فتح #مركزية فتح #فيروس كورونا

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