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الصحة الإسرائيلية تحذر من تضاعف أعداد الحالات الخطيرة بالكورونا

الأربعاء 12 أغسطس 2020 07:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة الإسرائيلية تحذر من تضاعف أعداد الحالات الخطيرة بالكورونا


القدس المحتلة /سما/

 حذر مدير عام وزارة الصحة الإسرائيلية حيزي ليفي، اليوم الأربعاء، من أن المستشفيات ستواجه صعوبة في التعامل مع الاكتظاظ إذا ما تضاعف عدد المرضى الذين توصف حالتهم بالخطيرة وكذلك الموصولين بأجهزة تنفس اصطناعي.

وقال ليفي في تصريحات أوردتها هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية، بأن وزارته تعمل كل ما في وسعها لمنع فرض طوق قطري.

ورأى ليفي بأنه لا داعي لمنع المظاهرات قبالة المسكن الرسمي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في القدس لدواعٍ صحية، غير أنه يجب التقيد بالتدابير الاحترازية.

#الصحة الاسرائيلية #فيروس كورونا #اسرائيل

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