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اعلام اسرائيلي: اندلاع 17 حريقًا في مستوطنات غلاف غزة هذا اليوم

الأربعاء 12 أغسطس 2020 07:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
اعلام اسرائيلي: اندلاع 17 حريقًا في مستوطنات غلاف غزة هذا اليوم


القدس المحتلة /سما/

 اندلع نحو 17 حريقًا، اليوم الأربعاء، في مستوطنات غلاف قطاع غزة، جراء إطلاق بالونات حارقة من القطاع.

وبحسب موقع يديعوت أحرونوت، فإن إطلاق البالونات الحارقة من غزة، يتواصل لليوم السابع على التوالي، ويتسب بأضرار في المناطق الزراعية المختلفة التي تسقط بها.

وأشار إلى أن عدداً من البالونات المتفجرة، انفجرت في سماء عدة بلدات وكيبوتسات مجاورة للقطاع، وأن بالون متفجر لم ينفجر سقط على جدار قاعدة عسكرية في منطقة ياد مردخاي.

ووفقًا للموقع، فإن مئات الدونمات أحرقت اليوم، في حين أحرق بالأمس أكثر من 2500 دونماً نتيجة إطلاق 60 بالون حارق في أعلى رقم منذ عام 2018.

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