مرفق الرابط.. داخلية غزة تنشر كشف المسافرين المغادرين يوم غد الخميس عبر معبر رفح

غزة /سما/

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني كشف المسافرين المقرر مغادرتهم عبر معبر رفح ليوم الخميس الموافق 13 أغسطس، في اليوم الثالث من فتح المعبر استثنائياً، وذلك وفق الملاحظات الآتية:

ويتضمن الكشف أسماء المواطنين المسجلين على بند الفئات التالية فقط: الجوازات المصرية، الإقامات المصرية، الجوازات الأجنبية، والحالات المَرضيّة الطارئة.

ويجب على المواطنين الواردة أسماؤهم في الكشف المرفق التواجد الساعة 6:30 صباح الخميس في الصالة الخارجية لمعبر رفح، وعدم التأخر، مع ضرورة عدم حضور أي مواطنين آخرين بخلاف المُدرجين في الكشف.

كما عليهم ضرورة اتباع إجراءات الوقاية والتباعد، والالتزام بارتداء الكمامة والقفازات منذ الخروج من المنزل حتى الوصول إلى الوجهة المراد السفر إليها، واتباع تعليمات وإرشادات أطقم هيئة المعابر بهذا الخصوص.

وضرورة إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، إلى جانب حجة عدم ممانعة للأطفال المسافرين من آبائهم أو وكلائهم.

رابط كشف المسافرين ليوم الخميس