الليلة.. ابتعدوا عن هواتفكم ووجهوا أنظاركم للسماء

رام الله /سما/

تشهد سماء فلسطين الليلة وغداً، حدثًا فلكًا مثيرًا ، حيث تشاهد شهب “البرشاويات”، وهي من أكثر الزخات الشهابية كثافة خلال العام.

وبحسب الراصد الجوي داود طروة، يمكن مشاهدة 40-50 شهاب في الساعة الواحدة في المعدل في حال الرصد من مكان مظلم بعيداً عن التجمعات السكنية والطرق، حيث سيكون القمر أرق وأقل سطوعًا من الأيام الماضية، ويمكن رصد الشهب خلال ساعات المساء وساعات الفجر، ولكن ساعات المساء سيكون عدد الشهب متواضعاً مقارنة بساعات الفجر، ومع ذلك فإن ساعات المساء تعتبر أفضل لرصد كرات نارية مقارنة بساعات الفجر.

وشهب البرشاويات يبدأ رصدها من يوم التاسع من آب وحتى الرابع عشر منه، اما ساعة الذروة حيث تصل قمة نشاطها فتكون فجر يوم 12 أو 13 من شهر آب من كل عام.

ويعتبر المذنب (سويفت- توتل) هو مصدر شهب البرشاويات، حيث اكتشف الفلكيون أن المذنب سويفت – توتل يترك نهرا من الغبار حول الشمس أثناء اقترابه منها كل 130 سنة تقريبًا، وأن الأرض تعبر هذا النهر الغباري يوم 112 أو 13 آب من كل عام، لذلك تظهر الشهب بكثافة في هذه الفترة جهة كوكبة برشاوس.