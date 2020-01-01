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وعود روسية بأن تكون فلسطين من أوائل الدول المستفيدة من لقاح كورونا

الأربعاء 12 أغسطس 2020 05:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
وعود روسية بأن تكون فلسطين من أوائل الدول المستفيدة من لقاح كورونا


رام الله /سما/

أكد سفير دولة فلسطين لدى موسكو، عبد الحفيظ نوفل، أن هناك وعوداً روسية، بأن فلسطين، ستكون من أوائل الدول، التي ستستفيد من لقاح فيروس (كورونا) الذي أنتجته روسيا مؤخراً.

وأشار في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، إلى أن الرئيس محمود عباس، قدم شكره لنظيره الروسي على هذه الجهود، التي تكللت بالنجاح.

وأوضح نوفل، أن هذا اللقاح، لن يخرج إلى العالم قبل بداية العام المقبل، ويحتاج لبعض الإجراءات المتعلقة بالتواصل مع منظمة الصحة العالمية، وأخذ الموافقات، لافتاً إلى أنه يجري التواصل مع الجانب الروسي، حول الاستفادة من ذلك.

وقال وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو: إنه سيتم خلال أسبوعين، إنتاج الكمية الأولى من اللقاح الروسي لفيروس (كورونا) المستجد.

وأضاف في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء: أن لقاح (كورونا) يعتمد على أرضية علمية ملموسة، وأثبت فعاليته في الاختبارات السريرية.

 

#فلسطين #روسيا #لقاح كورونا

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