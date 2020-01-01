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وزيرة الصحة تبحث مع منظمة الصحة العالمية الوضع الوبائي في فلسطين

الأربعاء 12 أغسطس 2020 04:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة الصحة تبحث مع منظمة الصحة العالمية الوضع الوبائي في فلسطين


رام الله /سما/

بحثت وزيرة الصحة د. مي الكيلة مع منظمة الصحة العالمية الوضع الوبائي وانتشار فيروس كورونا في فلسطين.

جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة الكيلة، اليوم الأربعاء، خبيراً علم الوبائيات والطوارئ في المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية د. بيير نابث ومدير مكتب المنظمة في فلسطين د. جيرالد روكنشواب، ومديرة معهد الصحة العامة د. رند سلمان.

وقدمت وزيرة الصحة ملخصاً عن الوضع الوبائي في فلسطين، وخطط الوزارة وإجراءاتها للحد من انتشار الفيروس.

من جهته، قدم د. نابث عدداً من النصائح والأفكار للحد من انتشار الجائحة في فلسطين، مشيرا إلى أنه سيقدم لوزارة الصحة عبر منظمة الصحة العالمية سيناريوهات مقترحة للتعامل مع الوضع الوبائي في فلسطين.

وأشدت د. الكيلة بالتعاون الكبير بين وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، خصوصاً في ظل جائحة كورونا.

#مي الكيلة #الصحة الفلسطينية #منظمة الصحة العالمية #فيروس كورونا

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