إحباط هجوم إلكتروني على الصناعات الدفاعية الإسرائيلية

القدس المحتلة /سما/

سمح الجيش الإسرائيلي بالنشر أنه أحبط هجوما إلكترونيا ضد الصناعات الدفاعية في إسرائيل.



وذكر الجيش وفق القناة 7 العبرية أن مفوض الدفاع بالتعاون مع هيئات دفاعية أخرى أحبطت هجوما إلكترونيا ضد الصناعات الدفاعية.



وأوضح أن المهاجمين اقتربوا من العاملين في الصناعات الدفاعية بعروض عمل مغرية عبر الشبكة الاجتماعية "LinkedIn"، من أجل التسلل إلى بيانات الكمبيوتر الخاصة بهم.

وقال الجيش: "تم إحباط المحاولة من قبل الوحدة التكنولوجية بوزارة الجيش وأنظمة الدفاع السيبراني لصناعة الدفاع، دون التسبب في أضرار". "



وأشار إلى أن مفوض الدفاع في نظام الدفاع (MLMB) يتصرف وسيواصل العمل لإحباط محاولات التسلل إلى شبكات الكمبيوتر الخاصة بالصناعات الدفاعية وتقويض التفوق التكنولوجي لدولة إسرائيل.