منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في فلسطين يدعو لتمكين الشباب

القدس المحتلة /سما/

دعا منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والمنسق المقيم في فلسطين جيمي ماكغولدريك، لاتخاذ خطوات لإشراك الشباب، وتمكينهم من أجل مساعدتهم على تشكيل مستقبلهم.

وقال ماكغولدريك في بيان له، اليوم الأربعاء، لمناسبة اليوم العالمي للشباب، تحت شعار "مشاركة الشباب من أجل العمل العالمي"، إن الأمم المتحدة في فلسطين تحتفل بهذا اليوم الذي يسلّط الضوء على الطرق التي يثري بها الشباب المؤسسات، والعمليات الوطنية على المستويات المحلية والوطنية والعالمية، واستخلاص الدروس بشأن كيفية تعزيز تمثيلهم وإشراكهم في السياسات المؤسساتية الرسمية بشكل أكبر.

وأضاف أن مشاركة الشباب وتمكينهم أمر أساسي للمجتمع العالمي لتحقيق أهداف خطة 2030، ويتضح ذلك من أن أكثر من ثلث أهداف التنمية المستدامة تتعلق بالشباب بشكل مباشر أو غير مباشر، مع التركيز على تمكينهم، ومشاركتهم، ورفاهيتهم.

وأكد ماكغولدريك أنه في الوقت الذي تحتفل فيه الأمم المتحدة بالذكرى السنوية الـ75 لتأسيسها، ساعدت حملتها في فلسطين بتسليط الضوء على الدور الإيجابي الذي يمكن أن يلعبه الشباب في الوصول إلى الفئات الضعيفة في مجتمعاتهم، مضيفا أن ذلك تجسد من خلال مساهمتهم في التوعية بالوقاية من فيروس "كورونا" المستجد، في المناطق الأكثر تهميشا في مجتمعاتهم.

وقال ماكغولدريك: "شهدنا بعض الخطوات الإيجابية لإشراك الشباب في فلسطين وتمكينهم بشكل أفضل، إلا أن الواقع لا يزال صعبا مع التزايد اليومي للحواجز المادية والاجتماعية، مع أن الشباب يشكلون أكثر من 30% من السكان، إلا إنهم يعانون من ارتفاع معدلات البطالة، وانخفاض مستويات التمثيل السياسي، وعدم كفاية الفرص كما في أجزاء أخرى من العالم، ما أدى الى الشعور باليأس بشكل كبير، والذي قد يؤدي الى أن يكون تطورا خطيرا، ما لم نتخذ إجراءات تعكس هذا الواقع.