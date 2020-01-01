الاحتلال يهدم بركسا قيد الانشاء شرق بيت لحم

بيت لحم /سما/

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بركسا لتربية الأغنام قيد الانشاء في قرية النعمان شرق بيت لحم.

وأفاد رئيس مجلس قروي النعمان جمال الدرعاوي، بأن الاحتلال هدم بركسا لتربية الأغنام يعود للمواطن يوسف الدرعاوي، بحجة عدم الترخيص.

وأشار الى أن عدد السكان انخفض الى 200 نسمة بعد أن كان 350، بسبب سياسة الاحتلال بعدم السماح لمواطنيها بالبناء منذ العام 1993 بدعوى وقوعها ضمن ما يسمى بحدود القدس، والتعامل مع المنطقة باعتبار أنها خضراء مفتوحة لا يسمح البناء فيها وهي مجاورة لمستوطنة "جبل أبو غنيم".