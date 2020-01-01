  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

الكنيست تؤجل الموافقة على الميزانية وترفض قانون لابيد

الأربعاء 12 أغسطس 2020 03:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكنيست تؤجل الموافقة على الميزانية وترفض قانون لابيد


القدس المحتلة /سما/

 صادقت الكنيست بكامل هيئتها ظهر (الأربعاء) في قراءة أولية على مشروع قانون للوزير يوعاز هاندل وعضو الكنيست تسفي هاوزر من كتلة دريخ أريتس بتأجيل الموافقة على الميزانية لثلاثة أشهر (حتى نوفمبر).

وإثر ذلك طرح رئيس المعارضة وكتلة "ييش عتيد – تيلم"، يائير لبيد، مشروع قانون يقضي بمنع متهم بمخالفات جنائية من تشكيل حكومة، ما دفع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إلى الصعود فجأة إلى منبر الكنيست والرد على مشروع القانون.

وقال لبيد خلال استعراضه لمشروع قانون يقضي بمنع نتنياهو من تشكيل حكومة لأنه متهم بمخالفات جنائية، والذي تم إسقاطه خلال التصويت عليه لاحقا، إنه "إذا أردتم أن تفهموا لماذا مشروع القانون هذا هاما، فعليكم أن تفعلوا أمرا واحدا، وهو أن تقرأوا الرسالة التي بعثها نتنياهو أمس إلى المستشار القضائي للحكومة. هذا الرجل (نتنياهو) أخذ يخرف أمام أعيننا. ورئيس دولة لا يبعث برسالة كهذه إلى المستشار القضائي بسبب تغريدة منذ سنة ونصف السنة. والمسؤول عن أمن واقتصاد دولة بكاملها لا ينشغل بأمور من هذا القبيل".

وتابع "ها قد جاءا لبيد وعودة (النائب أيمن عودة) ويريدان المس بمشيئة الشعب، مثلما يحدث في الأنظمة الاستبدادية. ومشروع القانون هذا هو تشويه مطلق. أين يمكن سن قوانين كهذه لإحباط ترشيح منتخب جمهور؟ فقط في إيران وكوريا الشمالية".

وينبغي المصادقة على مشروع قانون تمديد مهلة المصادقة على الميزانية بالقراءات الثلاث لكي يصبح ساري المفعول، ويبعد احتمال حل الحكومة والكنيست بحلول 24 آب/أغسطس الحالي والتوجه إلى انتخابات رابعة.

وأيد 56 عضوًا في الكنيست الاقتراح ، بينما عارضه 41. قراءات.

#الكنيست الإسرائيلي #ازمة الميزانية #اسرائيل #الحكومة الاسرائيلية

الأكثر قراءة اليوم

هآرتس: لهذا السبب .. إسرائيل تحاول تجنب رد عسكري شديد القسوة بغزة

إسرائيل تدرس خياراتها للرد.. ورئيس الموساد يتواصل مع قطر بشأن الأوضاع بغزة

موقع اسرائيلي: حماس ارتكبت خطأً فادحا في إطلاق البالونات.. والرد هذه المرة سيكون صعبًا ومختلفًا!

شاهد.. المشهد الذي طالب الفنان المصري نور الشريف بعرضه يوم وفاته

بعد تطمينات أمريكية بعدم تنفيذ الضم.. تقرير اسرائيلي: السلطة الفلسطينية تجدد اتصالاتها مع الإدارة الامريكية

الصحة الروسية تكشف عن مدة المناعة الممكنة باستخدام اللقاح المكتشف ضد كورونا

نقل وزير الجيش الإسرائيلي غانتس للمستشفى.. واشكنازي لن ينوب في غيابه

الأخبار الرئيسية

وزير اسرائيلي: لا يوجد قرار عسكري مع غزة.. ونحتاج لطريقة ذكية لإلحاق الأذى بأهداف حماس العسكرية

الجهاد الإسلامي : "المقاومة لن تسمح للعدو بتغيير قواعد الاشتباك"

حماس : نتواصل مع مصر لإلزام الاحتلال برفع الحصار عن غزة

DMMJT

الاكتشاف الأول من نوعه .. آثار لأقدام ديناصورات في رام الله

الصحة : حالة وفاة و 499 إصابة جديدة بفيروس كورونا و346 حالة تعافٍ