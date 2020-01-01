  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

وزير الصحة الروسي: سنبدأ بإنتاج لقاح كورونا في غضون الأسبوعين القادمين

الأربعاء 12 أغسطس 2020 03:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الصحة الروسي: سنبدأ بإنتاج لقاح كورونا في غضون الأسبوعين القادمين


موسكو /سما/

 أعلن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو أن اللقاح الذي نجحت روسيا في تطويره ضد فيروس كورونا المستجد أثبت فعاليته وسيبدأ إنتاجه واستخدامه في معالجة المصابين بالوباء قريبا.

وصرح موراشكو اليوم الأربعاء خلال موجز صحفي أن إنتاج أولى دفعات اللقاح الروسي الجديد سيبدأ في غضون الأسبوعين القادمين، على أن يبدأ استخدامه فورا، مشيرا إلى أن منتجي اللقاح سيركزون على تلبية احتياجات السوق الداخلية الروسي.

وذكر الوزير أن روسيا ستعرض على شركائها الأجانب توريد لقاحها المضاد للفيروس التاجي أو إنتاجه في بلادهم، مؤكدا أن مفاوضات بهذا الشأن جارية حاليا بمشاركة الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.

وأكد الوزير أن حملة التطعيم ضد كورونا في روسيا ستكون طوعية حصرا.

ولفت موراشكو إلى أن اللقاح الروسي يعتمد على أرضية علمية ملموسة وموثوق بها، وأثبت فعاليته في الاختبارات السريرية، مبديا قناعته بأن المواقف الأجنبية التي أعربت عن الشكوك بشأن فعالية القاح الروسي ليست حيادية.

وتابع: "الزملاء الأجانب الذين يشعرون على الأرجح بالمنافسة والتفوق التنافسي للعقار الروسي يحاولون إبداء مواقف لا أساس لها إطلاقا، حسب رأينا.. لكن اللقاح الروسي، كما أكرر مرة أخرى، هو الحل الذي يستند إلى المعارف والمعطيات السريرية المحددة".

#روسيا #الصحة الروسية #لقاح كورونا #فيروس كورونا

الأكثر قراءة اليوم

هآرتس: لهذا السبب .. إسرائيل تحاول تجنب رد عسكري شديد القسوة بغزة

إسرائيل تدرس خياراتها للرد.. ورئيس الموساد يتواصل مع قطر بشأن الأوضاع بغزة

موقع اسرائيلي: حماس ارتكبت خطأً فادحا في إطلاق البالونات.. والرد هذه المرة سيكون صعبًا ومختلفًا!

شاهد.. المشهد الذي طالب الفنان المصري نور الشريف بعرضه يوم وفاته

بعد تطمينات أمريكية بعدم تنفيذ الضم.. تقرير اسرائيلي: السلطة الفلسطينية تجدد اتصالاتها مع الإدارة الامريكية

الصحة الروسية تكشف عن مدة المناعة الممكنة باستخدام اللقاح المكتشف ضد كورونا

نقل وزير الجيش الإسرائيلي غانتس للمستشفى.. واشكنازي لن ينوب في غيابه

الأخبار الرئيسية

وزير اسرائيلي: لا يوجد قرار عسكري مع غزة.. ونحتاج لطريقة ذكية لإلحاق الأذى بأهداف حماس العسكرية

الجهاد الإسلامي : "المقاومة لن تسمح للعدو بتغيير قواعد الاشتباك"

حماس : نتواصل مع مصر لإلزام الاحتلال برفع الحصار عن غزة

DMMJT

الاكتشاف الأول من نوعه .. آثار لأقدام ديناصورات في رام الله

الصحة : حالة وفاة و 499 إصابة جديدة بفيروس كورونا و346 حالة تعافٍ