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الاحتلال يخطر بهدم منشآت ومنزل في عين شبلي شرق نابلس

الأربعاء 12 أغسطس 2020 02:11 م / بتوقيت القدس +2GMT


نابلس / سما /

اخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاربعاء، بهدم مخازن وبركسات ومنزل في قرية عين شبلي شرق نابلس.

وقال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في الشمال مراد شتيوي ، إن قوات الاحتلال اخطرت بهدم مخازن وبركسات تقدر مساحتها بـ800 متر مربع وتعود ملكيتها للمواطنين جمال خليل محمد العمري، ومازن خليل محمد العمري، ومنزل المواطن اسماعيل الغزاوي في قرية عين شبلي، بحجة أنه مبني في منطقة تحتوي على آثار.

وأضاف أن الاخطارات تأتي وفق القرار العسكري 1797، وان سلطات الاحتلال امهلت المواطنين 96 ساعة للاعتراض.

#الاحتلال

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