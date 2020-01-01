رسمياً.. تأجيل تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022

وكالات / سما /

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، صباح اليوم الأربعاء، تأجيل تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقرّر “فيفا” في بيان رسمي، تأجيل مباريات التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر، وكأس آسيا 2023، والتي كانت مقررة في أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني 2020 لتقام في عام 2021.

وقال الاتحاد الدولي لكرة القدم في بيان رسمي: “في ضوء تفشي كوفيد 19 في عدد كبير من الدول، فقد قرّر الفيفا والاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن يتم تأجيل التصفيات المؤهلة لمونديال 2022، وكأس آسيا 2023”.

وأضاف الاتحاد الدولي، أنه سيُناقش مع الاتحاد الآسيوي المزيد من التفاصيل عن مواعيد إقامة المباريات المؤجلة، مشدداً في الوقت نفسه، على أنه يهدف لضمان صحة جميع المشاركين المعنيين.

وكان فيروس كورونا قد تسبب في تأهيل العديد من المسابقات، أبرزها كأس الأمم الأوروبية 2020، حيث كان من المقرر أن تقام في هذا الصيف، ولكن تم تعليق مبارياتها لغاية الصيف القادم.