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برشلونة يعلن إصابة أحد لاعبيه بفيروس كورونا

الأربعاء 12 أغسطس 2020 01:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
برشلونة يعلن إصابة أحد لاعبيه بفيروس كورونا


وكالات / سما /

تلقى نادي برشلونة الإسباني نبأ صادما بعد الكشف عن إصابة أحد لاعبيه بفيروس "كورونا"، قبل مواجهة بايرن ميونيخ الألماني، في دوري أبطال أوروبا.

برشلونة يواجه بايرن ميونيخ الجمعة المقبلة، على ملعب "النور" في العاصمة البرتغالية لشبونة، بالدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وقبل السفر إلى لشبونة، الخميس، خضع جميع لاعبي الفريق "الكتالوني" لفحوصات فيروس "كورونا"، وفقا لما تنص عليه لوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وأعلن نادي برشلونة عبر موقعه الرسمي إصابة أحد لاعبيه الـ9 المستبعدين من قائمة الفريق في دوري أبطال أوروبا بفيروس "كورونا" المستجد.

وذكر النادي "الكتالوني", أن اللاعب معزول في منزله خلال الوقت الحالي، وتم التواصل مع جميع من تواصل معه مؤخرا للخضوع لفحوصات كورونا.

وما يطمئن جماهير برشلونة إلى حد كبير، أن اللاعب المذكور لم يكن سيسافر مع الفريق، إذ كان سيخوض مع 8 لاعبين آخرين تدريبات عادية في المدينة الرياضية للنادي.

النادي "الكتالوني" أشار إلى أن اللاعب المذكور لم يكن على أي نوع من التواصل مع لاعبي الفريق الأول، الذين سيسافرون إلى "لشبونة" الخميس لمواجهة بايرن ميونيخ.

#برشلونة #فيروس كورونا #كورونا #دوري أبطال أوروبا #بايرن ميونخ

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