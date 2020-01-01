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حماس : نتواصل مع مصر لإلزام الاحتلال برفع الحصار عن غزة

الأربعاء 12 أغسطس 2020 01:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس : نتواصل مع مصر لإلزام الاحتلال برفع الحصار عن غزة


غزة / سما /

قال اسماعيل رضوان القيادي في حركة حماس، اليوم الأربعاء، إن حركته في تواصل مستمر مع مصر، من أجل العمل على إلزام الاحتلال بإجراءات رفع الحصار عن قطاع غزة.

وأكد رضوان أن الاحتلال يتعمد بشكل دائم استخدام سياسة المراوغة بشأن إجراءات رفع الحصار.

وحذر رضوان في حديث لعدد من الصحفيين  من مغبة مواصلة التصعيد ضد الفلسطينيين، وزيادة الحصار على القطاع.

وحمل القيادي في حماس، الاحتلال عن تداعيات التصعيد والحصار، مؤكدًا على أن الشعب الفلسطيني لن تنكسر إرادته لا بالحصار ولا بالعدوان.

وقال: إن "شعبنا سيجابه العدوان، وعلى الاحتلال أن يفكر ألف مرة قبل الإقدام على العدوان، لأن غزة لن تكون لقمة سائغة، ومن حق شعبنا والمقاومة أن تدافع عن شعبها وأمتها".

ودعا الأمم المتحدة وكل المنظمات الدولية للعمل من أجل رفع الحصار الظالم عن قطاع غزة.

#حماس #مصر #اسرائيل #حصار #غزة

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