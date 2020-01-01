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أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

الأربعاء 12 أغسطس 2020 01:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية


القدس المحتلة / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الاسرائيلية، الصادرة اليوم الأربعاء.

هآرتس:

- الشرطة الإسرائيلية تصف المدعية العامة في محكمة نتنياهو بأنها الشخصية الأكثر تهديدا.

- 1871 حالة كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

- بعد أسبوع من غض النظر: الجيش الإسرائيلي يمنع الفلسطينيين من دخول أراضي الـ48.

يديعوت أحرنوت:

- المرشح الديمقراطي للرئاسة الأميركية بايدن يختار كاملا هاريس كمرشحة لمنصب نائب الرئيس.

- طائرة خاصة إسرائيلية جثمت في مطار الدوحة في قطر ليوم كامل. 

إسرائيل اليوم:

- خطة البالونات الحارقة: حماس تطلقها وإسرائيل تعمل وقطر تدفع.

- شخصية رفيعة في الليكود: نعم لحل وسط ولا لموازنة لعامين.

معاريف:

- رئيس جهاز الموساد يبذل جهوداً من أجل تحويل الأموال القطرية لقطاع غزة.

- الكشف عن شراكة مستشفى هداسا في الدراسة السريرية للقاح الروسي الجديد ضد فيروس الكورونا.

- "أزرق أبيض" لن يصوت مع قانون لبيد ضد نتنياهو.

#الصحف الإسرائيلية

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