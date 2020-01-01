وقفة دعم واسناد للأسرى في أريحا

اريحا / سما /

شارك محافظ أريحا والأغوار جهاد أبو العسل، ووزير الريادة والتمكين أسامة السعداوي، وأهالي الأسرى، اليوم الأربعاء، في الاعتصام الأسبوعي لدعم واسناد الأسرى الذي نظمته حركة فتح وهيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير في المحافظة أمام مقر جمعية الصليب الأحمر.

وأكد أبو العسل أن قضية الاسرى الفلسطينيين تحتل سلم الاهتمام والاولويات لدى الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية، وأن اعتقال واستهداف كوادر حركة فتح والمواطنين تأتي ضمن سياسة الاحتلال باستهداف كافة أبناء شعبنا.

وألقيت عدة كلمات من حركة فتح والشبيبة الطلابية والقوى الوطنية أكدت أن الاسرى سيبقون العنوان البارز من عناوين قضيتنا الوطنية لانهم نموذج في التضحية والنضال والصمود، من أجل الوطن .