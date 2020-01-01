  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

حديقة حيوان في ألمانيا تحذر مرتاديها من لمس حيوان هارب

الأربعاء 12 أغسطس 2020 12:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
حديقة حيوان في ألمانيا تحذر مرتاديها من لمس حيوان هارب


وكالات / سما /

حذرت حديقة حيوانات في مدينة أوسنابروك الألمانية مرتاديها من لمس حيوان نيص (من القوارض ويميزه غطاء من الأشواك الحادة) يبلغ من العمر ستة أشهر ويسمى "بن"، يقولون إنه ربما هرب من حظيرته.

وقالت حديقة الحيوان في بيان إن "بن"، الذي ولد في آذار/مارس، حضر لتناول طعامه المعتاد من الجزر والتفاح صباح الاثنين لكنه لم يحضر لوجبته الثانية في وقت الغداء.

ولم يعثر موظفو الحديقة على الحيوان الصغير في حظيرته التي يعيش فيها مع أبويه "ميتشيلد" و"مانفريد".

وطلب مدير الحديقة ، توبياس كلومبه، من الجمهور عدم لمس ذلك الحيوان إذا عثروا عليه بسبب أن أشواكه الحادة يمكن أن تسبب جروح خطيرة للإنسان.

#حديقة #ألمانيا #حيوان #أوسنابروك #نيص

الأكثر قراءة اليوم

إسرائيل تدرس خياراتها للرد.. ورئيس الموساد يتواصل مع قطر بشأن الأوضاع بغزة

موقع اسرائيلي: حماس ارتكبت خطأً فادحا في إطلاق البالونات.. والرد هذه المرة سيكون صعبًا ومختلفًا!

بعد تطمينات أمريكية بعدم تنفيذ الضم.. تقرير اسرائيلي: السلطة الفلسطينية تجدد اتصالاتها مع الإدارة الامريكية

الصحة الروسية تكشف عن مدة المناعة الممكنة باستخدام اللقاح المكتشف ضد كورونا

شاهد.. المشهد الذي طالب الفنان المصري نور الشريف بعرضه يوم وفاته

نقل وزير الجيش الإسرائيلي غانتس للمستشفى.. واشكنازي لن ينوب في غيابه

صحيفة اسرائيلية تسخر من نتنياهو بسبب البالونات الحارقة وحدة أبنــاء الـزواري..!

الأخبار الرئيسية

DMMJT

الاكتشاف الأول من نوعه .. آثار لأقدام ديناصورات في رام الله

الصحة : حالة وفاة و 499 إصابة جديدة بفيروس كورونا و346 حالة تعافٍ

860x484 (2)

مصر تواصل فتح معبر رفح لليوم الثاني

هآرتس: لهذا السبب .. إسرائيل تحاول تجنب رد عسكري شديد القسوة بغزة

العمادي: اتصالاتنا مع اسرائيل ليست جديدة و إدخال المساعدات لغزة تواجه عراقيل بشكل مستمر