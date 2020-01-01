إدانة امرأة سويسرية بقتل طفل (7 أعوام)

وكالات / سما /

أدانت محكمة جنايات بمدينة بازل السويسرية امرأة (76 عاما) بقتل طفل (7 أعوام).

ومع ذلك، لم يصدر حكم بالسجن بحق المرأة المسنة، بسبب غياب المسؤولية الجنائية، ولكن بدلا من ذلك صدر أمر بوضعها في حجز آمن بناء على طلب المدعي العام الثلاثاء.

وفقًا لتقرير خبير، تعاني المتهمة من اضطراب توهمي خطير، وهو شكل من أشكال جنون الاضطهاد.

كما رفضت المحكمة مطالبة الوالدين بتعويض عن المعاناة الشخصية قدره 185 ألف فرنك (202 ألف دولار) وتعويضات بنحو 18700 فرنك.

وتعرض الطفل (7 أعوام) للطعن بسكين مطبخ من جانب المرأة المسنة وهو في طريقه إلى المنزل من المدرسة في آذار/مارس 2019 وتوفي الطفل متأثرا بجروح خطيرة في مكان الجريمة.

وبررت المرأة المسنة، التي كانت على خلاف مع السلطات منذ عقود، قتل الطفل الذي لا تعرفه، بيأسها. وقالت إنها تصرفت في خضم هذه اللحظة.

وقالت المرأة إنها تأسف على جريمتها كل يوم، لكن السلطات دفعتها إلى أبعد الحدود.