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الأطباء الروس يتحدثون عن كيفية تطعيم السكان باستخدام اللقاح الجديد

الأربعاء 12 أغسطس 2020 12:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأطباء الروس يتحدثون عن كيفية تطعيم السكان باستخدام اللقاح الجديد


وكالات / سما /

سجلت روسيا الثلاثاء 11 أغسطس أول لقاح ضد الفيروس التاجي في العالم.

ويتوقع أن يتم أولا تطعيم الأطباء والمدرسين حيث يمكن أن تبدأ عملية تلقيحهم نهاية أغسطس أو مطلع سبتمبر المقبل.

وجاء في تعليمات خاصة باستخدام اللقاح الجديد أصدره مركز "غامالي" الروسي للأوبئة والبيولوجيا المجهرية  أن التطعيم عبارة عن حقنة في عضلة الدلتويد، أي الثلث الأعلى من السطح الخارجي للكتف. وإذا كان من المستحيل الحقن في هذا المكان من جسم الإنسان يتم الحقن في العضلة العريضة للفخد.

ومن أجل تعزيز المناعة يحقن مرتين حيث تتضمن الحقنة الأولى مكونا واحدا للقاح. وبعد 3 أسابيع يحقن مرة أخرى باستخدام مكون ثان للقاح.

وتتضمن التعليمات كذلك ملاحظة تشير إلى أن شخصا يخضع للتطعيم يجب أن يبقى تحت رقابة الأطباء أو الممرضين لمدة 30 دقيقة.

يذكر أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين قال إن ابنته اختبرت اللقاح ضد فيروس كورونا على نفسها. وأوضح أن درجة حرارتها ارتفعت بعد الحقنة الأولى إلى 38 درجة مئوية. أما الحقنة الثانية فلم تسبب ارتفاعا ملحوظا لدرجة الحرارة، ثم عادت درجة الحرارة إلى مؤشرات طبيعية. ولا تزال صحتها الآن على ما يرام.

يذكر أن هيئة "روس زدراف نادزور" (الرقابة على الصحة) أعلنت أنه يخطط فيما بعد لإجراء بحوث سريرية للقاح في الفترة ما بعد التلقيح. وسيقوم الأطباء طيلة تلك الفترة بمراقبة بضعة آلاف من  الملقحين ليسجلوا ظواهر جانبية ممكنة ناتجة عن التطعيم.

#روسيا #اللقاح #كورونا #فايروس كورونا #التطعيم

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