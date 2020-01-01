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تويتر تكشف عن ميزة جديدة للتحكم في الرد على التغريدات

الأربعاء 12 أغسطس 2020 12:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
تويتر تكشف عن ميزة جديدة للتحكم في الرد على التغريدات


وكالات / سما /

أتاحت شركة تويتر خاصية جديدة، تسمح للمستخدمين بتحديد عدد الأشخاص الذين يمكنهم الرد على تغريداتهم، ما يمنح أصحاب الحسابات المزيد من التحكم في المحادثات على صفحاتهم.

وقالت تويتر إنه أصبح الآن بوسع جميع الحسابات، بما فيها حسابات المسؤولين المنتخبين، اختيار الأشخاص الذين سيسمح لهم بالرد عند إطلاق تغريدة جديدة.

وسيختار المستخدمون بين ثلاث مجموعات من الأشخاص، الجميع، أو الأشخاص الذين يتابعونهم، أو الأشخاص الذين ذكروهم في التغريدة فقط.

وأضاف موقع التدوين المصغر، الذي بدأ في اختبار الخاصية في أيار/ مايو، أنه سيظل بوسع جميع المستخدمين إبداء إعجابهم بالتغريدة، أو إعادة نشرها عبر حسابهم، لكنهم لن يستطيعوا الرد عليها إذا لم يسمح لهم صاحب التغريدة بذلك.

وستتيح هذه الخاصية لمستخدمي تويتر إجراء محادثات أفضل، والحد من تعرضهم للمتطفلين والمتحرشين على الإنترنت.

وسيتم تصنيف التغريدات باستخدام الإعدادين الأخيرين، وسيظهر رمز الرد باللون الرمادي للأشخاص الذين لا يمكنهم الرد.

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