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الصحة : حالة وفاة و 499 إصابة جديدة بفيروس كورونا و346 حالة تعافٍ

الأربعاء 12 أغسطس 2020 12:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة : حالة وفاة و 499 إصابة جديدة بفيروس كورونا و346 حالة تعافٍ


رام الله / سما /

أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة تسجيل حالة وفاة و499 إصابة جديدة بفيروس كورونا و346 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأضافت الوزيرة الكيلة في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، أن حالة الوفاة كانت لمريضة 80 عاماً من دورا جنوب الخليل، وقد أعلن عنها مساء أمس، فيما تم إجراء 2480 فحصاً مخبرياً لعينات مشتبه بإصابتها بالفيروس في مختلف المحافظات.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة توزعت كما يلي: محافظة الخليل (140)، محافظة نابلس (4)، محافظة بيت لحم (32)، محافظة قلقيلية (23)، محافظة رام الله والبيرة (48)، محافظة جنين (1)، محافظة أريحا والأغوار (4)، محافظة سلفيت (3)، محافظة طولكرم (25)، محافظة القدس (219)، بينها 29 إصابة في الضواحي.

وتابعت وزيرة الصحة أن حالات التعافي الجديدة سجلت في: محافظة جنين (9)، محافظة الخليل (74)، مدينة القدس (158)، محافظة نابلس (25)، محافظة بيت لحم (80).

وأوضحت وزيرة الصحة أن نسبة التعافي بلغت 57.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 42.1%، وحالات الوفاة 0.6% من مجمل الإصابات المسجلة في فلسطين.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 21 مريضاً غرف العناية المكثفة، بينهم 4 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

#فيروس كورونا #الضفة

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