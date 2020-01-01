الأسير ماهر الأخرس يواصل إضرابه عن الطعام لليوم 17 على التوالي

رام الله / سما /

يواصل الأسير ماهر الأخرس (50 عاما)، من بلدة سيلة الظهر في جنين، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ17على التوالي، رفضا لاعتقاله الإداري في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وقال نادي الأسير في بيان له، اليوم الأربعاء، إن محكمة الاحتلال العسكرية في "عوفر" ثبتت أمس الثلاثاء، أمر اعتقاله الإداري لمدة أربعة أشهر، لافتا إلى أن الأسير الأخرس اعتقل في 27 تموز/ يوليو الماضي، ويقبع في زنازين سجن "عوفر" وفقا لآخر المعلومات المتوفرة.

يشار إلى أن الأسير الأخرس أسير سابق أمضى في سجون الاحتلال ما مجموعه أربع سنوات بين أحكام واعتقال إداري، وهو متزوج وأب لستة أبناء.