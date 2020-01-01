سلة خدمات البريج تحقق رقم قياسي كبير في بطولة الدوري

الوسطى / سما /

حقق فريق كرة السلة في نادي خدمات البريج، رقماً قياسياً في بطولة الدوري، عقب تتويجه باللقب الأحد الماضي.

ونجح البريج بالفوز بجميع لقاءات الدوري، دون التعرض لأي خسارة، سواء في المراحل الأولى أو النهائية.

وحقق البريج 9 انتصارات من أصل 9 مباريات خاضها في المرحلة الأولى من الدوري، وكان أكبرها على حساب بيت حانون الأهلي في افتتاح الدوري.

وفي أدوار "البلاي أوف"، نجح البريج بالتفوق على جمعية الشبان المسيحية ذهاباً وإياباً في دوري الثمانية، قبل أن يتجاوز خدمات دير البلح في الدوري نصف النهائي ذهاباً وإياباً.

وفي المباراة النهائية تفوق البريج بجدارة، بعد أن حقق الفوز ذهاباً وإياباً على حساب غريمه التقليدي خدمات المغازي.

يشار إلى أن خدمات البريج، حقق لقب الدوري للمرة الخامسة على التوالي، بعد الفوز على خدمات المغازي في الدوري النهائي بماراتين، جاءت الأولى بنتيحة (59/89)، بينما جاءت نتيجة الثانية (76/107).