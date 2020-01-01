رحيل 5 لاعبين عن صفوف أهلي الخليل

الخليل / سما /

أكد أيمن القواسمي رئيس نادي أهلي الخليل، رحيل 5 من نجوم الفريق خلال الانتقالات الصيفية الجارية, استعدادا للموسم الجديد بالضفة المحتلة.

وذكر القواسمي في تصريحات إذاعية, أن الخماسي خلدون الحلمان, وهيثم ذيب, ويزن العويوي, ومحمد الجعبري, وفايز عسلية رحلوا عن أهلي الخليل هذا الصيف.

وبيّن أن النادي تعاقد مع عدد من اللاعبين مؤخرا, سيتم الإعلان عنهم بشكل رسمي في وقت لاحق, بعد الاتفاق مع المدير الفني علي الحوامدة.

وأشار إلى أن هدف أهلي الخليل القادم, هو بناء فريق شاب للمستقبل, مع عدم استبعاد المنافسة على اللقب إذا لاحت الفرصة لذلك.