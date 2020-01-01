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رئيس أتلتيكو مدريد : كرة القدم تدين لنا بدوري الأبطال

الأربعاء 12 أغسطس 2020 11:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس أتلتيكو مدريد : كرة القدم تدين لنا بدوري الأبطال


وكالات / سما /

صرح إنريكي سيريزو رئيس نادي أتلتيكو مدريد الإسباني بأن الروخيبلانكوس لن يتنازل عن التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، مشيراً إلى أن كرة القدم مدينة لأتلتيكو بلقب الأبطال.

وسيلعب فريق أتلتيكو مدريد مساء غد الخميس أمام منافسه لايبزيج الألماني، ضمن فعاليات دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان أتلتيكو مدريد قد نجح في التأهل لدور ربع النهائي بعد التفوق على حامل اللقب ليفربول الإنجليزي.

وتحدث سيريزو حسب صحيفة “آس” الإسبانية قائلاً “نواجه مباريات دوري الأبطال بحماس كبير، وقبل كل شيء برغبة كبيرة في الفوز، لقد أتيحت لنا فرصة رائعة، وأمامنا مباراتان للوصول إلى النهائي”.

وأضاف “علينا أن نلعب أمام لايبزيج وننتصر عليه، وبعدها نخوض مباراة أخرى للوصول إلى النهائي، نريد أن نكون في النهائي وهذا هو الهدف الذي يبحث عنه الفرق الأخرى، سنرى ما الذي سيحدث”.

وتابع “صحيح أن سيميوني يعرف كيفية لعب تلك المباريات، المدرب واللاعبون ليسوا مبتدئين، فنحن نمتلك نجوماً متمرسين في أوروبا، ونبحث عن الكأس”.

وأكمل “هل كرة القدم مدينة لأتلتيكو بلقب دوري الأبطال؟ لقد لعبنا 3 نهائيات، وبسبب ظروف مختلفة لم نتمكن من الفوز، كرة القدم بالفعل مدينة لنا بدوري أبطال أوروبا”.

وتابع “يجب أن نتحلى بالصبر والهدوء واللهب بشكلٍ جيد، وهكذا يمكننا الفوز”.

#أتلتيكو مدريد #دوري الأبطال #دوري أبطال أوروبا

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