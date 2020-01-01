4 أسباب دفعت ريال مدريد لاستعادة مارتن أوديجارد

وكالات / سما /

كانت الهزيمة أمام مانشستر سيتي والخروج من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، أحد الأسباب التي دفعت إدارة نادي ريال مدريد للتحرك نحو استعادة مارتن أوديجارد، خلال الصيف الحالي، بدلاً من تمديد إعارته إلى ريال سوسيداد حتى 2021.

ولا شك أن هذا ليس السبب الوحيد، خصوصاً وأن مارتن أوديجارد قدم مستويات رائعة مع ريال سوسيداد في بطولة الدوري الإسباني هذا الموسم، كما أن زين الدين زيدان يعتقد بأن الوقت قد حان ليحصل النجم النرويجي على مقعده في المرينجي.

وأعدت صحيفة “ماركا” تقريراً تبرز فيه العوامل التي دفعت إدارة ريال مدريد لاستعادة أوديجارد هذا الصيف:

لاعب مختلف:

سيتساءل العديد من مشجعي ريال مدريد عما تغير منذ اتخاذ قرار إرسال أوديجارد إلى هولندا على سبيل الإعارة، عندما كان الجميع يعتقد بأن اللاعب النرويجي لن يرتدي مجدداً قميص الفريق الأول للمرينجي.

ومع ذلك، فإن صانع الألعاب النرويجي ليس هو نفسه البالغ من العمر 16 عاماً والذي ظهر لأول مرة مع نادي ريال مدريد، فهو الآن لاعب مختلف تماماً سواء على أرض الملعب أو من حيث نضجه الرياضي.

غير مكلف:

من العوامل الأخری والتي ساهمت بعودة أودیجارد، هي تكلفة التعاقد مع اللاعب، حيث لن يتعين على النادي صرف أموال باهظة مقابل جلبه للنادي خاصة وأنّ اللوس بلانكوس یواجه موسماً صعباً من الناحیة الاقتصادية.

وسیتوجب على النادي التفاوض مرة أخری مع اللاعبین لتخفیض رواتبهم، ويعرف ريال مدريد أن أوديجارد لن يكلف خزينة النادي أموالاً باهظة فيما يخص الأجر السنوي، على خلاف لو تعاقد مع بول بوجبا مثلاً.

خط الوسط:

العامل الآخر هو خط وسط ریال مدرید الذي خفت بريقه في المواسم الماضية، فبعد سنوات سيطر فيها الفريق الملكي على البطولات الأوروبية بفضل كاسيميرو ومودريتش وكروس، حان الموعد الآن لتجديد دماء هذا الخط، وبالتالي فإن مارتن أوديجارد سيكون خياراً جيداً.

خط وسط ریال مدرید هو عبارة عن مودریتش الذي أصبح کبیراً في السن، وإیسكو الذي تعوّد علی لعب دور ثانوي و کاسیمیرو الذي يعطي الفريق التوازن لیس له بدیل في التشكيلة، وکروس الذي لم يعد قادراً على تسريع رتم لعب الفریق، لذا فإن النادي یری نفسه بحاجة للاعب النرویجي.

زيدان يعرفه جيداً:

زیدان کان یتابع تطوره عن کثب في کل موسم تحضیري، وکانت الأولویة هي حصول اللاعب علی دقائق کافیة، وليس خفياً على أحد أن أودیجارد احتفل علناً بعودة زیدان لریال مدرید بعد إقالة سولاري، حيث يدرك بأن المدرب الفرنسي سيمنحه دقائق كافية للعب في المستقبل القريب.