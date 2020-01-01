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نادٍ مكسيكي يعلن تعاقده مع كريستيانو رونالدو

الأربعاء 12 أغسطس 2020 11:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نادٍ مكسيكي يعلن تعاقده مع كريستيانو رونالدو


وكالات / سما /

أعلن نادي كويوتيس تلاكسكالا المكسيكي والذي يلعب في دوري الدرجة الثالثة تعاقده مع كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس بطريقة كوميدية عبر حسابه الرسمي على تويتر.

ونشر نادي كويوتيس صورة لكريستيانو رونالدو هو يرتدي قميص الفريق مع رسالة ترحيب، ومما لا شك فيه أن هذه الصورة ليست حقيقة والإعلان مجرد مزحة من النادي المكسيكي.

وعلق نادي كويوتيس تلاكسكالا على صورة رونالدو بالقميص “هل رأيت كيف ستبدو وسيماً مع كويوتيس؟ قائدي كريستيانو رونالدو، لكن عليك أن تطلب من يوفنتوس الإجابة على الهاتف”.

وتداول العديد من الناشطين هذه التغريدة بشكل واسع النطاق على مواقع التواصل الاجتماعي، كما رصدت العديد من وسائل الإعلام حول العالم هذا الخبر الساخر، وهو الأمر الذي جلب شهرة للنادي المكسيكي المغمور.

وبعيداً عن مزحة نادي كويوتيس تلاكسكالا، تتكهن بعض المصادر الصحفية بإمكانية رحيل رونالدو عن صفوف يوفنتوس هذا الصيف وانتقاله إلى باريس سان جيرمان، لكن الرئيس أندريا أنييلي فند هذه الادعاءات وأكدت استمرار اللاعب حتى نهاية عقده.

#كريستيانو رونالدو #كويوتيس تلاكسكالا

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