الكشف عن استراتيجية برشلونة للفوز على بايرن ميونخ

وكالات / سما /

كشفت صحيفة سبورت الإسبانية عن الخطة التي سيلعب بها كيكي سيتيين المدير الفني لبرشلونة في مباراة بايرن ميونخ يوم الجمعة القادم في ربع نهائي دوري أبطال اوروبا.

وتغلب برشلونة على نابولي يوم السبت الماضي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، بينما كرر بايرن ميونخ فوزه الساحق على تشيلسي بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، وسوف يتقابل الفريقان على ملعب دا لاهوز في العاصمة البرتغالية لشبونة.

وأوضحت الصحيف في تقريرها ان كيكي سيتيين يدرك تماماً انه سيواجه أقوى فريق في أوروبا هذا الموسم، والأرقام هي من تؤكد ذلك، ولذلك سيلعب باستراتيجية مختلفة عن التي لعب بها ضد نابولي.

وأضاف التقرير أن سيتيين يثق تماماً بقدرة فريقه على الفوز في المباراة كونه يمتلك الأدوات اللازمة لتحقيق ذلك، لكنه يخشى أن يتفوق بايرن ميونخ على الصعيد البدني وفي خط الوسط أيضاً.

وقرر سيتيين اللعب بخطة 4-4-2 بدلاً من 4-4-3 التقليدية، بهدف زيادة عدد لاعبي خط الوسط ومحاولة السيطرة على المباراة ورفع قدرة الفريق على الجانب البدني، وسيكون المهاجم الفرنسي أنتوان جريزمان هو الضحية لهذه الخطة.

ويعتمد كيكي سيتين على النجم التشيلي أرتورو فيدال العائد من الإيقاف بدلاً من أنتوان جريزمان، وسينضم إلى الثلاثي سيرجيو بوسكيتس وسيرجي روبيرتو وفرينكي دي يونج في خط الوسط، بينما سيلعب الفريق بمهاجمين هما ليونيل ميسي ولويس سواريز.

ويريد مدرب البرسا أن يستفيد من أرتورو فيدال في العملية الدفاعية وقدرته على افتكاك الكرة والضغط على الخصم، كما سيلعب النجم التشيلي دوراً مهماً أيضاً على الصعيد الهجومي، حيث سيتواجد خلف المهاجمين ويتوغل أحياناً داخل منطقة الجزاء لخلق عنصر المفاجأة وفرض الكثافة العددية عند الحاجة، وسيتحول شكل الفريق هجومياً إلى 4-3-1-2.

وهذه الخطة ليست غريبة على برشلونة، حيث دفع بها كيكي سيتيين أمام ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني، والغريب في الأمر أن الفريق لم يحقق الانتصار في كلتا المباراتين، ورغم ذلك، سوف يعيد تطبيقها أمام بايرن ميونخ.