تنمية بيت لحم والاغاثة الكاثولكية تستهدفان 174 أسرة بطرود صحية

بيت لحم / سما /

استهدفت مديرية التنمية الاجتماعية في بيت لحم وبالتعاون مع الاغاثة الكاثولكية ومجلس قروي دار صلاح، نحو 174 أسرة بطرود صحية ببلدة دار صلاح ، لمربي الاغنام من غير القضايا الاجتماعية.

وقال مدير مديرية بيت لحم بدران بدير "يأتي التدخل باطار تعزيز ثقافة الوقاية والحماية الصحية من انتشار فايروس كورونا ، حيث قامت المديرية بالتعاون والتنسيق مع المجلس القروي،وباشراف ابتسام الغوارنة، ونبيلة الصافين ،وعمر العروج والشركاء من الاغاثة الكاثولكية نادين رشماوي، والمهندس عيسى علان، ومن المجلس القروي محمود مبارك، وعصام مبارك."

وتابع بدير "أن المديرية تقوم بكافة التدخلات وبالشراكة مع المؤسسات الفاعلة من أجل تلبية احتياجات الأسر الفقيرة ، والعمل على الاستجابة وفق الامكانيات المتاحة."

وثمن بدير استجابة الاغاثة الكاثولكية وتعاونها الدائم مع مديرية التنمية في الوصول واستهداف الأسر والفئات المحتاجة.

واكد استمرار المديرية بفتح أبوابها للشراكات مع كافة الشركاء الاجتماعيين، والعمل سويا من أجل الوصول للعائلات الفقيرة في كافة مناطق المحافظة.