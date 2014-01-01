  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

تنمية بيت لحم والاغاثة الكاثولكية تستهدفان 174 أسرة بطرود صحية

الأربعاء 12 أغسطس 2020 11:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT


بيت لحم / سما /

استهدفت مديرية التنمية الاجتماعية في بيت لحم وبالتعاون مع الاغاثة الكاثولكية ومجلس قروي دار صلاح، نحو 174 أسرة بطرود صحية ببلدة دار صلاح ، لمربي الاغنام من غير القضايا الاجتماعية.

وقال مدير مديرية بيت لحم بدران بدير "يأتي التدخل باطار تعزيز ثقافة الوقاية والحماية الصحية من انتشار فايروس كورونا ، حيث قامت المديرية بالتعاون والتنسيق مع المجلس القروي،وباشراف ابتسام الغوارنة، ونبيلة الصافين ،وعمر العروج والشركاء من الاغاثة الكاثولكية نادين رشماوي، والمهندس عيسى علان، ومن المجلس القروي محمود مبارك، وعصام مبارك."

وتابع بدير "أن المديرية تقوم بكافة التدخلات وبالشراكة مع المؤسسات الفاعلة من أجل تلبية احتياجات الأسر الفقيرة ، والعمل على الاستجابة وفق الامكانيات المتاحة."

وثمن بدير استجابة الاغاثة الكاثولكية وتعاونها الدائم مع مديرية التنمية في الوصول واستهداف الأسر والفئات المحتاجة.

واكد استمرار المديرية بفتح أبوابها للشراكات مع كافة الشركاء الاجتماعيين، والعمل سويا من أجل الوصول للعائلات الفقيرة في كافة مناطق المحافظة.

#وزارة التنمية

الأكثر قراءة اليوم

بالفيديو: جنود من غولاني يروون تفاصيل مثيرة وجديدة عن جحيم الشجاعية في حرب 2014

إسرائيل تدرس خياراتها للرد.. ورئيس الموساد يتواصل مع قطر بشأن الأوضاع بغزة

موقع اسرائيلي: حماس ارتكبت خطأً فادحا في إطلاق البالونات.. والرد هذه المرة سيكون صعبًا ومختلفًا!

موقع عبري: حماس وإسرائيل تبادلتا رسائل عبر الوسطاء ولهذا السبب تطلق الحركة البالونات ..

بعد تطمينات أمريكية بعدم تنفيذ الضم.. تقرير اسرائيلي: السلطة الفلسطينية تجدد اتصالاتها مع الإدارة الامريكية

الصحة الروسية تكشف عن مدة المناعة الممكنة باستخدام اللقاح المكتشف ضد كورونا

صحيفة اسرائيلية تسخر من نتنياهو بسبب البالونات الحارقة وحدة أبنــاء الـزواري..!

الأخبار الرئيسية

860x484 (2)

مصر تواصل فتح معبر رفح لليوم الثاني

هآرتس: لهذا السبب .. إسرائيل تحاول تجنب رد عسكري شديد القسوة بغزة

العمادي: اتصالاتنا مع اسرائيل ليست جديدة و إدخال المساعدات لغزة تواجه عراقيل بشكل مستمر

حماس: الاحتلال يريد ان يبقى الحصار أمراً واقعًا في غزة ولن نسكت على ذلك

طائرات الاحتلال الاسرائيلي تشن غارات على عدة مواقع في قطاع غزة فجرا