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تعرف على أول أمريكية من أصول أفرو آسيوية مُرشحة بايدن لمنصب نائب الرئيس

الأربعاء 12 أغسطس 2020 10:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تعرف على أول أمريكية من أصول أفرو آسيوية مُرشحة بايدن لمنصب نائب الرئيس


وكالات

أعلن المرشح الديمقراطي لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية، جو بايدن، أنه اختار عضو مجلس الشيوخ عن ولاية كاليفورنيا، كاملا هاريس، مرشحة لشغل منصب نائبه حال فوزه في الانتخابات.

وتعد هاريس البالغة 55 عاما من العمر، أول مواطنة أمريكية من ذوي البشرة غير البيضاء ومن أصول إفريقية وهندية، يتم ترشيحها من قبل أحد أكبر الأحزاب الأمريكية لهذا المنصب الرفيع.

وكانت هاريس قد أعربت في وقت سابق عن معارضتها لحركة المقاطعة (بي دي إس) ، قائلا إنها "تستند إلى افتراض خاطئ بأن إسرائيل هي الجاني الوحيد في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني".كما أشارت إلى أن "حركة المقاطعة BDS تسعى لإضعاف إسرائيل ، لكنها لن تؤدي إلا إلى عزلها وإبعاد الإسرائيليين عن السلام. وأعتقد أنه لا ينبغي عزل إسرائيل ، الديمقراطية الوحيدة في المنطقة"لكنها مؤيدة لحل الدولتين.

وقال بايدن في رسالة إلى ناخبيه الثلاثاء: "خبر مهم: لقد اخترت كاملا هاريس لتولي منصب نائبتي. معا، سنهزم ترامب".

وأضاف: "تتخذ الكثير من القرارات المهمة كرئيس البلاد، والقرار الأول هو اختيار شخص ليكون نائبا للرئيس. وقررت أن كاملا هاريس هي الشخص الأفضل لمساعدتي في هذه المعركة ضد دونالد ترامب ومايك بنس، ومن ثم في قيادة هذه الأمة بدءا من يناير 2021".

وتابع قائلا: "هذه الفترة ليست أوقاتا عادية، ولأول مرة في تاريخنا نواجه أزمة تاريخية ثلاثية في آن احد، حيث نواجه أسوأ جائحة منذ 100 سنة، وأسوأ أزمة اقتصادية منذ الكساد الكبير، إضافة إلى دعوات إلى إحلال العدالة هي الأقوى في هذا الجيل. ولدينا رئيس فشل في مكافحة الفيروس الذي يكلفنا الأرواح ويدمر اقتصادنا، وأشعل نيران الكراهية والتفرقة".

وختم بالقول إنه بحاجة إلى شخص يعمل إلى جانبه "ويكون ذكيا وقويا ومستعدا للقيادة. إن كاملا هي ذلك الشخص".

#بايدن #امريكا #انتخابات #كاملا هاريس

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