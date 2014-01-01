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مروحية إسرائيلية تطلق صاروخًا بالخطأ تجاه أشكول

الأربعاء 12 أغسطس 2020 10:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مروحية إسرائيلية تطلق صاروخًا بالخطأ تجاه أشكول


القدس المحتلة / سما /

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن سقوط صاروخ بالخطأ قرب إحدى مستوطنات غلاف غزة، وذلك بعد أن أطلقته طائرات حربية إسرائيلية خلال قصفها لأهداف في قطاع غزة.

وسقط الصاروخ بالقرب من حظيرة في منطقة مفتوحة في مجلس أشكول الاستيطاني، ولم تقع إصابات، ويقوم جيش الاحتلال بالتحقيق في الحادث، وفق صحيفة يديعوت أحرونوت.

وأعلن جيش الاحتلال، صباح اليوم الأربعاء، عن مهاجمة مجمع عسكري وبنية تحتية تحت الأرض تتبع للمقاومة ومواقع مراقبة تابعة لحركة حماس في قطاع غزة، وفق بيان رسمي صدر عنه.

وأوضح جيش الاحتلال أن القصف، الذي نفذته طائرات حربية، يأتي في إطار الرد على استمرار البالونات الحارقة من غزة باتجاه مستوطنات الغلاف واندلاع 60 حريقا يوم أمس الثلاثاء.

وقال بيان الجيش إن "حركة  حماس تتحمل مسؤولية ما يحدث داخل وخارج قطاع غزة وستتحمل تبعات الهجمات التي تنفذ ضد المستوطنين الإسرائيليين في الغلاف".

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