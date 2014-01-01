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كورونا عالميا: الاصابات تقترب من 20.3 مليون حالة

الأربعاء 12 أغسطس 2020 09:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كورونا عالميا: الاصابات تقترب من 20.3 مليون حالة


وكالات

أظهرت بيانات مجمعة لحالات فيروس كورونا أن عدد الإصابات في أنحاء العالم يقترب من 20.3 مليون صباح اليوم الأربعاء.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي الإصابات تجاوز 20 مليونا و 292 ألف حالة.

كما أظهرت أن عدد المتعافين يقترب من 12.6 مليون، فيما تجاوز عدد الوفيات 741 ألفا.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة، تليها البرازيل والهند وروسيا وجنوب أفريقيا والمكسيك وبيرو وكولومبيا وتشيلي وإيران وإسبانيا والمملكة المتحدة والسعودية وباكستان.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والمملكة المتحدة والهند وإيطاليا وفرنسا.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

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