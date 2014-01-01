رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الأربعاء، خبر تهنئة الرئيس محمود عباس لنظيره الروسي، بتوصل العلماء لإنتاج وتسجيل أول لقاح في العالم مضاد لفيروس كورونا المستجد.

كما عنونت الصحف أيضًا وفاة مواطنتين وتسجيل 476 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و345 حالة تعافٍ.

وإليكم أبرز العناوين:

* "الحياة الجديدة":

- الرئيس يهنئ نظيره الروسي بتسجيل أول لقاح مضاد لـ"كورونا" آملا أن تكون فلسطين من أوائل الدول التي تحظى به

- الرئيس يطمئن على صحة أحمد جبريل

- مجددًا.. روسيا تحقق السبق.. بوتين يعلن تسجيل أول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم

- إيطاليا تتبرع بـ 6.8 ملايين يورو لبرامج "الأونروا" الرئيسة وخدماتها

- الاحتلال يحتجز مزارعتين سبعينيتين لساعات على أراضي الزاوية

- الاحتلال يهدم في القدس والخليل ويهدد غزة ويعزز قواته بالضفة

- نتنياهو: الضم ليس ضمن أولويات ترامب في الوقت الراهن

- "الخارجية": وفاة مواطنة في أميركا بفيروس كورونا

- وفاة مواطنتين وتسجيل 476 إصابة جديدة بفيروس كورونا

- مواطنون يطالبون الأوروبيين بالتدخل للإفراج عن منسق حملة المقاطعة المعتقل لدى الاحتلال

- محافظ الخليل يسلم مشفيي عالية ودورا أجهزة تنفس اصطناعي

* "الأيام":

- بوتين يؤكد: روسيا طورت "سبوتنيك" أول لقاح في العالم ضد فيروس كورونا.. الرئيس يهنئ بوتين

- "كورونا": 3 حالات وفاة و476 إصابة جديدة و345 حالة تعافٍ

- الاحتلال يهدم بناية سكنية في القدس ويشرد 25 فردًا بحجة عدم الترخيص

- وفاة و11 إصابة جديدة بـ "كورونا" بالمخيمات الفلسطينية في لبنان

- أميركا: بايدن يختار السيناتورة كامالا هاريس نائبة له في الانتخابات الرئاسية

- القطاع: وفاة شاب غرقًا في بركة، ومواطن خلال شجار

- الاحتلال يرسل قوات "مقاتلة" إضافية الى الضفة

* "القدس":

- بوتين يعلن توصل بلاده للقاح ضد كورونا..

- الرئيس يهنئ نظيره الروسي ويأمل أن تكون فلسطين من أوائل الدول التي تحظى باللقاح

- الاحتلال يصعد من اعتداءاته في الضفة ويهدم 5 منازل بالقدس ويقتلع 100 شجرة ببيت لحم

- 3 وفيات و476 جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة

- إعادة فتح معبر رفح في كلا الاتجاهين أمام المواطنين

- ترقب سياسي إسرائيلي لمستقبل الائتلاف ونتنياهو اليوم

- غضب في الشارع اللبناني وانطلاق مشاورات لتكليف خلف لدياب

- الاحتلال ينفذ عمليات ممنهجة تهدد بضم جزء من الخليل القديمة لـ "كريات أربع"

- أوقاف القدس ترفع حالة التأهب في الأقصى والمساجد خلال الجمعة والجماعة