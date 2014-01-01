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شاهد..مقتل شخصين بالهند في احتجاجات عنيفة خرجت للتنديد بمنشور مسيء للنبي محمد

الأربعاء 12 أغسطس 2020 09:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد..مقتل شخصين بالهند في احتجاجات عنيفة خرجت للتنديد بمنشور مسيء للنبي محمد


نيودلهي/وكالات/

ذكرت وسائل إعلام هندية أن احتجاجات عنيفة اجتاحت أجزاء من مدينة بنغالورو (جنوب) في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، تنديدا بنشر قريب لأحد الساسة المحليين منشورا مسيئا للنبي محمد.

ولقى شخصان حتفهما وأصيب ثلاثة بعد أن فتحت الشرطة النار على المحتجين، بحسب ما أوردت قناة إخبارية محلية، وقالت "رويترز" إنه لم يتسن بعد تأكيد الوفيات أو عدد الإصابات.

وقالت شرطة مدينة بنغالورو على "تويتر" إن "الوضع تحت السيطرة"، مضيفة أنها لجأت إلى إطلاق النار على المتظاهرين لتفريقهم بعد استخدام الغاز المسيل للدموع والهراوات.

وأظهرت لقطات تلفزيونية حشدا من المحتجين تجمع خارج مركز للشرطة واشتباكات مع ضباط، بالإضافة إلى إحراق عدة سيارات تابعة لقوات الأمن.

وقال مفوض الشرطة كمال بانت، لمراسلي التلفزيون، "قمنا بتأمين الشخص الذي نشر هذا المنشور على مواقع التواصل الاجتماعي"، مشيرا إلى أن عددا من ضباط الشرطة أصيبوا.

وذكرت الشرطة أنها فرضت حظر تجول في المنطقة المحيطة لتقييد حركة الناس.

وصرح باسافراج بوماي، وزير الداخلية في ولاية كارناتاكا، لقناة إخبارية محلية: "نحقق في القضية وسنستخدم لقطات كاميرات المراقبة لمعرفة من يقف وراء هذه الأعمال العنيفة وسنتخذ إجراءات صارمة".

#الهند #النبي #محمد #اساءة

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