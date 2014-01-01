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شاهد.. المشهد الذي طالب الفنان المصري نور الشريف بعرضه يوم وفاته

الأربعاء 12 أغسطس 2020 08:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.. المشهد الذي طالب الفنان المصري نور الشريف بعرضه يوم وفاته


القاهرة / وكالات /

كشفت وسائل الإعلام المصرية عن مشهد تمثيلي طالب الفنان الكبير نور الشريف بعرضه يوم وفاته، وذلك خلال ذكرى رحيلة الخامسة التي حلت امس الثلاثاء.

وتحدث نور الشريف في أحد البرامج عن عدد من أعماله ومشاهده التي يعتز بها، وقال وقد بدت عليه آثار المرض إنه يرى أن مسلسل عمر بن عبد العزيز هو أهم عمل قدمه على الإطلاق على مدار تاريخه الفني.

وتحدث نور الشريف عن المشهد الأخير من المسلسل بتأثر شديد حتى كاد يبكى، قائلا: "والله لما بشوف مشهد الوفاة عندما يذاع بابقى مندهش، مين ده، مهما كنت دارس، مهما كنت موهوب وعندي خبرة، أرى أن مشهد النهاية في مسلسل عمر بن عبد العزيز فيه لحظة تنوير رباني، في اللحظة التي يرى فيها عمر بن عبد العزيز جده عمر بن الخطاب وكل الصحابة اللي سبقوه وهو فرحان أنه هيروح لهم".

وتابع: "في المشهد أنا فاتح عيني والدموع نازلة، وفى فن التمثيل لما تكون الدموع عصية الفنان يضغط على عينه شوية علشان الدموع تنزل، لكن في المشهد ده أنا عيني مفتوحة والدموع تنساب مش عارف إزاي، بجد لحظة تنوير رباني".

وتأثر صوت الفنان الكبير نور الشريف وهو يتحدث عن هذا المشهد قائلاً: "الأعمار بيد الله وأتمنى يوم ما أموت يذيعوا المشهد ده".

المصدر: اليوم السابع

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