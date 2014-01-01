اعتقال 3 مواطنين واقتحام منازل اسرى محررين في الضفة

رام الله / سما /

شنت قوات الاحتلال، فجر وصباح اليوم الاربعاء، حملة اعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة.

وافادت مصادر محلية باعتقال المواطن علي ابو ستة من بلعا شرقي طولكرم، وذلك على حاجز عسكري قرب بلدة دير شرف غربي نابلس.

واعتقال الشاب فراس عبد الخالق من بلدة دير الغصون شمال طولكرم اثناء مروره على حاجز زعترة.

كما جرى اعتقال المدير العام لوزراة شؤون الاسرى والمحررين في مدينة طولكرم عماد ابراهيم طعمة من بلدة قفين، وهو اسير محرر اممضى 12 عاما في سجون الاحتلال.

وداهمت قوات الاحتلال منازل أسرى محررين بينهم وزير سابق ونائب في المجلس التشريعي المنحل في محافظة طولكرم.

وأفادت مصادر محلية أن قوة للاحتلال اقتحمت منزل الوزير السابق والنائب في المجلس التشريعي المنحل المهندس عبد الرحمن زيدان، وسلمته رسالة تهديد، كما داهمت منازل أخرى لاسرى محررين في البلدة.

وفي مخيم نور شمس شرقي طولكرم تم اقتحام منزل النائب في المحلس التشريعي المنحل الشيخ فتحي قرعاوي وأوصلت له نفس الرسالة.