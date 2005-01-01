نقل وزير الجيش الإسرائيلي غانتس للمستشفى.. واشكنازي لن ينوب في غيابه

القدس المحتلة / سما /

من المتوقع أن يخضع رئيس الوزراء الإسرائيلي المناوب وزير الجيش بيني غانتس لعملية جراحية في ظهره ليل الثلاثاء الأربعاء، جراء إصابته منذ خدمته العسكرية في الجيش، وأثناء خضوع غانتس للعملية الجراحية، سيحل محله عضو الكنيست ميخائيل بيتون من حزب كاحول لفان الذي يشغل وزير الشؤون المدنية لدى وزارة الأمن، وليس الرجل الثاني في الحزب وزير الخارجية غابي اشكنازي. وفق تلفزيون i24 الاسرائيلي

وخلال الساعات الأخيرة، اتصل رئيس الوزراء نتنياهو بغانتس وتمنى له الصحة والنجاح خلال العملية الجراحية، ووصل غانتس مستشفى تل هاشومير (شيبا) وبدأ سلسلة من الفحوصات برفقة الكادر الطبي لقسم العظام بالمستشفى.

عند الانتهاء، سيخضع لعملية جراحية في ظهره، بعد عملية انزلاق غضروفي (ديسك) ساء في الأشهر الأخيرة، وهذا الإجراء الجراحي يتوقع أن يستغرق عدة ساعات، ولا يعتبر هذا الإجراء الطبي خطيرا وفي الأيام المقبلة سيخضع وزير الأمن للتعافي.

ومن المتوقع أن ينهي غانتس الإجراء الطبي صباح الغد، وتجول غانتس اليوم في مقر قيادة كورونا في قيادة الجبهة الداخلية وقام بزيارة القاعدة البحرية في حيفا، وعقد في الساعات الاخيرة اجتماعات امنية في مقر وزارة الأمن بتل ابيب.