صحة غزة: نُطبّق الفحص المخبري السريع للعائدين عبر معبر رفح البري

غزة / سما /

قال وكيل وزارة الصحة في غزة، يوسف أبو الريش، إن الوزارة تُطبق الفحص المخبري السريع للعائدين عبر معبر رفح في إطار المتابعة الصحية لهم.



وأوضح أبو الريش، أن الوزارة، بدأت بتطبيق اجراءات وقائية أكثر تنسيقاً وترتيباً وضبطاً، خلال استقبال العائدين عبر معبر رفح البري.



وأشار إلى أن الطواقم الطبية في المعبر، بدأت بإجراء الفحص المخبري الأولي لكافة العائدين في إطار المتابعة الصحية لهم، والكشف عن الحالات، والتعامل معها بمسار مختلف، يضمن عدم المخالطة مع غيرهم من العائدين.



وأكد أن هذا الإجراء الجديد، يضمن تحقيق أفضل لتدابير الوقاية الصحية للعائدين والمجتمع على حد سواء.



الجدير ذكره، أن طواقم وزارة الصحة بغزة، تواصل تقديم التدخلات الوقائية الصحية لكافة العائدين عبر معبر رفح في اليوم الأول من إعادة فتحه.